"Kuruluşların tek çatı altında toplanması, ihtiyaçları karşılar"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanmasının ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayacağını düşünüyorum" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı. Bakan Yanık zirvede yaptığı açılış konuşmasında, toplumsal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayış olarak gördüğünü belirtti. Bakan Yanık, "Bu anlamda hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması esas önceliğimizdir. Toplumun her kesimi kendini güvende hissetmeli ve toplumun her bir ferdi fırsatlar noktasında eşit imkanlara sahip olmalıdır. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır sosyal politikalarımızı bu vizyonla oluşturuyor, sosyal hizmet modellerimizi bu bakışla geliştiriyor, vatandaşlarımıza ulaşmasında bu anlayışla hareket ediyoruz. Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarımızı, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunacak her bir etkinliği önemli görüyoruz. Engelsiz Yaşam Fuarı da bu nedenle önemli, ayrı bir değer taşıyor" dedi.





"İHTİYAÇLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Fuarın önemine değinen Bakan Yanık, "Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)'yi imzalayan ilk ülkelerden birisiyiz. Birleşmiş Milletler Engelliler haklarına ilişkin uluslararası sözleşme. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve liderliğiyle bir gelecek vizyonu oluşturduk. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız '2030 Engelsiz Vizyon Belgemizi' kamuoyu ile paylaştı. Bu belge bizim gelecek yıllardaki yol haritamızı oluşturacak. Her alanda olduğu gibi engelli ve yaşlılarımıza yönelik hizmetlerimizde de değişimleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu fuar bunun en önemli göstergelerinden. Yenilikleri takip etmek, yenilikleri halka geçirmeye vesile olma ısrarımızı sürdüreceğiz.Tüm bu çalışmalarımızı destekleyen, engellilik alanında yeni teknolojileri ve yaklaşımları gösteren, açılışını yapmaktan gurur duyduğum bu fuarın gerçekleştirilmesini bu alanda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanmasının, ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Programda İstiklal Marşı işaret dili ile eşlik edilerek okundu ve folklor gösterileri gerçekleştirildi. Bakan Yanık'a konuşmasının ardından fuar yetkilileri tarafından hediye takdim edildi. Daha sonra toplu kurdele kesimi yapıldı. Bakan Yanık daha sonra beraberindekilerle birlikte fuarda bulunan stantları gezdi, engelli bireylerle bir araya geldi.