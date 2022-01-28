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Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 16:02
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

KONYA - Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıyor.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.

Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu. Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuruyan Meke GölüKamyonlarla Kar
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