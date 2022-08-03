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Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:30
Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 1 günde 3 kruvaziyer ile toplam 8 bin 270 turist geldi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kuşadası'na bugün Bahama bayraklı 'Odyssey Of The Seas', İtalya bayraklı 'Costa Venezia' ve Panama bayraklı 'MSC Armonia' kruvaziyerleri yanaştı. Toplam 8 bin 270 turistin geldiği ilçede hareketlilik yaşandı. Çoğu ABD vatandaşı olan turistler, limanda halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.

'KRUVAZİYER TURİZMİ ARTIK 12 AYA YAYILDI'

Liman işletmesinin bölge direktörü Aziz Güngör, "Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas', İtalya bayraklı 'Costa Venezia' ve Panama bayraklı 'MSC Armonia' isimli 3 dev kruvaziyeri aynı anda limanımızda ağırladık. Gün geçtikçe kapasite ve yolcu sayılarını artıran 3 kruvaziyer ile bugün 8 bin 270 turist ve 5 binin üzerinde mürettebat geldi" diye konuştu

Yılın başından temmuz ayına kadar ilçeye 223 gemi ile 274 bin 128 yolcunun geldiğine dikkat çeken Güngör, "Yıl sonuna kadar gemi sayısının 500'e, yolcu sayısının ise 750 bine ulaşması bekleniyor. Limana ağustos ayında 70, eylül ayında 70, ekim ayında ise 80'in üzerinde gemi gelecek. Bu yıl ocak ayında başlayan kruvaziyer sezonu aralık ayına kadar sürecek. Kruvaziyer turizmi artık 12 aya yayıldı. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardık. Bundan sonra Kuşadası esnafına kepenk kapattırmamayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıTuristKruvaziyer
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