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Lale tarlalarında korona sessizliği

Konya'da bozkırın ortasındaki lale tarlalarında, koronavirüs nedeniyle sessizlik yaşanıyor. Salgın öncesi bölgeyi yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, "Ziyaretçiler geliyor ama biz pandemi dolayısıyla almamaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin çoğunu kalp kırmadan göndermeye çalışıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 12:32
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Lale tarlalarında korona sessizliği

KONYA - Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde, firma tarafından her yıl nisan ayında 500 dekarlık alana ekilen lalelerin ekim alanları, koronavirüs salgını nedeniyle daraltıldı. Geçen yıllarda 25 milyon adet, 25 çeşit lalenin yetiştirildiği tarlalar, salgın nedeniyle bu yıl da ziyaretçilere kapalı kaldı. Her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği bölge, eski günlerini arıyor.

'PANDEMİ EKİM ALANLARIMIZI DARALTMAMIZI NEDEN OLDU'

Lalelerin hem yurt içine gönderildiğini hem de ihraç edildiğini, ancak salgın nedeniyle yurt dışı satışların durma noktasına geldiğini söyleyen işletme sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, şöyle konuştu:

''Temennimiz bu pandemi sürecinin bir an önce bitmesi. Pandemi dolasıyla bu dönemde lalelerimizde ekim alanlarımız daralttık. Yurt dışı satışlarımız durma noktasında, sadece iç piyasa çalışıyoruz. İnşallah pandemi biterse alanlarımız genişleyecek daha da büyük alanlara ekimi yapacağız ve ziyaretçi alımını daha da çoğaltacağız. Ziyaretçiler geliyor ama biz pandemi dolayısıyla almamaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin çoğunu kalp kırmadan göndermeye çalışıyoruz. Laleler şu an yurt içi piyasasına gidiyor. Genelde belediyeler ve marketler gibi yerlere satış yapılıyor. Bizde şu an yaklaşık olarak 25 tür lalemiz var."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lale TarlasıKorona SessizliğiKonya
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