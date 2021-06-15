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Maltepe Piazza Avm'de Nihan Akın fırtınası

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 11:48
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Maltepe Piazza Avm'de Nihan Akın fırtınası

Haber Sedat Sarıkaya

Sevilen Güzel Sanatçılardan Nihan Akın Maltepe Piazza Avm'de  14 -21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Alışveriş günlerinde 4 şarkılık mini bir konser verdi.Sahnede izleyicileri şarkılarıyla coşturan Nihan Akın sevenleri ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi sempatik tavırlarıyla da izleyicilerden tam not aldı. Nihan Akın etkinlik boyunca güzelliği ile gözleri kamaştırdı.Başarılı Sanatçı Nihan Akın Mini etkinlikte Beste Korkmaz ile birde düet yaptı Beste Korkmaz da sesi ile büyüledi.

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Maltepe Piazza Avmde Nihan Akın Fırtınası
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