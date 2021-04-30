Manisa'da, özel harekat destekli denetim

MANİSA - Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gününde polis, Manisa'da birçok noktada gece saatlerinden itibaren başladığı denetimleri, gün boyunca sürdü. Manisa'da şehir içi dahil olmak üzere kent çıkışı Süreyya Piknik Alanı önünde denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Özel harekat polisi destekli denetimde, Manisa'dan İzmir'e giren sürücülerin belgeleri tek tek incelendi, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerdeki, yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara para cezası uygulandı.