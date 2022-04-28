Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.463,88
ALTIN
899,87
DOLAR
14,82
STERLİN
18,55
EURO
15,61
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2022 Perşembe 14:16
Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı

 MANİSA'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 700 TL'den alıcı buldu. İlk kirazlar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. İlk hasat, Halil İbrahim Koca (54) ve Metin Koyuncu'nun (64) bahçesinde yapıldı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 30 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan Metin Koyuncu, 'cristobalina' cinsinin ilk kiraz olduğunu belirterek, "İhracata gittiği için ekim alanları arttı. Geçen seneye göre hava şartlarımız soğuk gitti. Kirazımız 15-20 gün sonra olmasına rağmen yine de bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Rekoltemiz de güzel. Fiyat olarak kilosu 30 TL'den aşağıya olmaması gerekiyor. Kirazımız yola dayanıklı olduğu için genelde Katar, Dubai ve Çin'e ihraç ediliyor" dedi.

Halil İbrahim Koca ise "Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını hasat ettik. İlk kirazını hasat etmek için sabah 06.00'dan itibaren çalışıyoruz. Sezondan umutluyuz. Geçen seneye oranla geç olmasına rağmen ürünlerimizin kalitesi iyi, güzel bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

50 BİN TON ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENTİSİ

Manisa'nın, kiraz yetiştirme alanı olarak Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de "Bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte beklentimiz var. Şu an Şehzadeler ilçemizde 16 bin ton rekolte gerçekleşiyor. Üretilen kirazların büyük bir bölümü ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya, Dubai ve Katar'dan Çin ve Güney Kore'ye kadar ülkeler bulunmaktadır" dedi. 

İLK KİRAZLAR İÇİN TÖREN

40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla satıldı. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve üreticiler katıldı. İlk teklifi 300 TL'den verilen kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilosu 700 TL'ye satın alındı. Vali Karadeniz ve Başkan Çelik, sezonun hayırlı olmasını diledi. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSezonun Ilk Kirazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Trabzon’da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
Kırklareli'de 156 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatöre tutuklama
Kırklareli'de 156 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatöre tutuklama
Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, 3'üncü kez ertelendi
Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, 3'üncü kez ertelendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans