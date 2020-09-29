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Manle Şelaleleri, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi

Rize’nin İkizdere ilçesinde, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, şelalelerin turizme kazandırılacağını belirterek, “Burada 24 saat yaşayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje hem İkizdere hem de bölge turizmine büyük destek verecek” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2020 Salı 14:00
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Manle Şelaleleri, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi

RİZE - İkizdere Belediyesi’nce yürütülen girişimler sonucunda ilçe merkezine 500 metre mesafedeki Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından 'Tabiat Anıtı' olarak tescil edildi. Yeşil doğada, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelalelerin, tescilin ardından yürüyüş parkurları, seyir terasları ve çardakların yer aldığı projeyle turizme kazandırılması hedefleniyor. 'Tabiat Anıtı' alanındaki proje çalışmalarının kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.

'24 SAAT YAŞAYACAK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Orman içiresinden yer alan 2 şelalenin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Keşfedilmeyi bekleyen bu önemli noktayı turizme kazandıracağız. İkizdere ilçemiz bu bölgenin yeni turizm destinasyon alanı. En önemli noktaları da şelalelerimiz. İkizdere vadisinde keşfedilmeyi bekleyen onlarca şelale var. Manle Şelaleleri bunlardan sadece ikisi. Şehir merkezinden 2 dakikaya ulaşabileceğiniz bir noktada. Bir şelaleden diğerine doğal parkurlarda yürüyerek ulaşıyorsunuz. Bu bölgenin 'Tabiat Anıtı' olarak tescili yapıldı. Şimdi proje çalışmaları başlayacak. Doğal yürüyüş parkurlar, seyir terasları, oturma alanları yapılacak. Burada 24 saat yaşayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje hem İkizdere hem de bölge turizmine büyük destek verecek. Bu bir başlangıç olacak, bu şelalelerin turizme kazandırılmasının ardından diğer turizm noktaları için çalışmalara başlayacağız” dedi.

'PROJEYLE BÜYÜK İLGİ GÖRECEK'

İlçeye bağlı Kirazlı Mahallesi Muhtarı Hızır Tavukçu da “Bu bölgede vatandaşların, turistlerin gezebilecekleri turizm noktaları çok az. Bu şelale projesi hayata geçtiğinde büyük ilgi görecek. Hemen ilçe merkezine 2 dakikalık mesafedeki bu şelalelerle vatandaşların nefes alabileceği bir alan oluşturulmuş olacak” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manle ŞelaleleriTabiat AnıtıRize
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