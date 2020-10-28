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Marmara Ereğlisi'nde, 29 Ekim kutlamaları denizde başladı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Marmara Denizi'nde balıkçı tekneleri, BOTAŞ'a ait römorkların katıldığı gösterilerle coşkulu şekilde kutlanmaya başladı. Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı teknelerinin geçişi sırasında römorkların su takı gösterisi, kıyıda ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:36
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Marmara Ereğlisi'nde, 29 Ekim kutlamaları denizde başladı

TEKİRDAĞMarmara Ereğlisi Belediye Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bugün Marmara Denizi'nde yapılan gösterilerle başladı. Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı tekneleri denizde tur atarken, BOTAŞ'a ait römorklar da teknelere eşlik ederek, su takı gösterisi yaptı. Görsel şölenin oluştuğu kutlamalar sırasında dalgıçların, ellerinde Türk bayraklarıyla kıyıya kadar yüzmesi, büyük alkış aldı. Gösterileri kıyıda ellerinde Türk bayraklarıyla Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zeyin, Belediye Başkanı Hikmet Ata, Garnizon Komutanı Albay Bayram Ölçücüoğlu ve vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim KutlamalarıMarmara EreğlisiTekirdağCumhuriyet Bayramı
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