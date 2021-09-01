Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1469.99
ALTIN
483.08
DOLAR
8.2832
STERLİN
11.4082
EURO
9.7959
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
Gençlik Kampı İşletilecek
Gençlik Kampı İşletilecek
Kömür satın alınacaktır
Kömür satın alınacaktır

Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2021 Çarşamba 15:23
0 Okunma
Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarında 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, elbiseleri ıslanmış 12 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün ve bölgede, saat 14.00 sıralarında da yine can salları içinde Yunan askerince geri itilen, 50'şer metre mesafede 3 can salındaki 27 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Doktor kontrolünden geçirilen ve yeni elbiseler verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'nde teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi
Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi
Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi
Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans