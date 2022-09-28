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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:35
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar da sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCK OperasyonuMersin
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