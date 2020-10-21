Mevlana'yı anma törenleri, koronavirüs nedeniyle 4 güne indirildi

KONYA - Bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde, 30 Eylül 1207'de doğan Hz. Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. Ölüm gününe 'yeniden doğuş', 'sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak' olarak inanan, o güne de 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' diyen Mevlana'nın hayatını kaybettiği gün, Mevlevilik'te 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla her yıl 7-17 Aralık'ta 'Vuslat' (sevgiliye kavuşma) törenleri düzenlenmeye başlandı.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana’yı anma törenlerinin bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle 4 güne indirildiğini açıkladı. Yarar, ''Hz. Mevlana’nın 747’nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) Mevlâna Kültür Merkezi’nde 7, 12, 15 ve 17 Aralık 2020 tarihlerinde icra edilecek sema programlarıyla gerçekleştirilecektir. Tören programları, salonların temizliğini gerektiği şekilde yapabilmek için belirlenen dört güne düşürülerek, salonlarda mevzuata uygun şekilde aralıklı oturma düzenine göre yerleştirme yapılması planlanmıştır" dedi.