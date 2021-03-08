MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER

HABER: DİNÇER KARACALAR

BAŞKAN ALBAYRAK: EKO TURİZM ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPARAK İLÇEMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİN ARTTIRACAĞIZ.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçede vatandaşlar ve ilgililerle birlikte ‘Mezopotamya Sümbülü, Koku Yürüyüşü’ne katıldı.

200 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ.

200 yıl sonra Mezopotamya sümbülünün dünyada ilk kez görüldüğü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3. Koku Festivali düzenlendi. Slow Food Halfeti tarafından düzenlenen 3. Koku Festivali’nin önemli bir kısmı online sunumlarla gerçekleştirildi.

KOKU YÜRÜYÜŞÜNE KATILDILAR.

Ekolojik turizm anlanın da çalışmalar yürüten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve vatandaşlar, Harran Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan rehberliğinde Mezopotamya Sümbülü Koku yürüyüşüne katıldılar.

ALBAYRAK: İLÇEMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTTIRACAĞIZ.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Mezopotomya Sümbülünün, dünyada endemik olarak sadece Halfeti’de yetiştiğini söyledi. Albayrak, Halfeti’nin gülleri ile de önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, kurdukları Karagül serası ile ilçeye gelen konukların Halfeti’nin efsanelere konu olan güllerini görebileceklerinin de altını çizdi. Eko turizm alanında çalışmalar yaparak ilçenin turizm potansiyelini arttıracaklarını belirten Albayrak, pandemi süreci sonrasında turizmde yaptıkları çalışmalar ve düzenlemelerle yine rekor ziyaretçi sayısına ulaşmakla kalmayacaklarını, turistlerin ilçede artık günü birlik değil, günlerce vakit geçireceklerini söyledi.

ÖZDAL: KOKU KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ.

Festival direktörü Nihat Özdal ise yaptığı açıklama da kokuların Halfeti kültür tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Koku festivali ile bu kültüre dikkat çekmek istediklerini bildiren Özdal festivali her yıl daha da geliştireceklerinin bilgisini verdi.

KORKUTATA: FESTİVAL GELENEĞE DÖNÜŞÜYOR.

Yürüyüşe katılan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ise festivale ilginin her yıl daha da arttığını, bir geleneğe dönüşmesi yolunda önemli mesafenin kat edildiğini vurguladı.

SUNUM VE SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Öte yandan festival kapsamında Prof. Dr. Hasan Akan, Prof. Dr. Mehmet Önal, Koku Uzmanı Vedat Ozan, Parfürmeri Bihter Türkan Ergül sunum ve söyleşiler de gerçekleştirdi.