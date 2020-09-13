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Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 12:58
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Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. Bakan Akar buradaki programı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Türk milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. Dolayısıyla misafir olarak gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizi normal şartlarda yürütüyoruz. Burada her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız. Amacımız, gayretimiz bundan ibarettir. Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi Akar
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