Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
511.96
DOLAR
9.0366
STERLİN
12.2956
EURO
10.4584
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Üyesi ve Öğretim...
Milli Eğitim Bakanlığı personel alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı personel...
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır

MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 10:38
0 Okunma
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Başarılı İş Kadını Mimar Funda Zeynep Kalay şeref ödülüne layık görülmüştür.

İş Kadını Mimar Funda Zeynep Kalay, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Almış Olduğu Şeref Ödülü Hakkında Açıklama Yaptı.

Kalay, Birçok ülkeden şeref ödülüne layık görüldüğüm için teşekkürlerimi sunuyorum…

Türkiye’yi temsil ettiğim için bana gurur veriyor. Memleketime daha güzel hizmet edebilmek için elimden geleni yapacağını söyledi.

Asıl en büyük ödülü annem ve babam adına alıyorum. Ailemin çok emeği var aileme ve bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmayan eşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Anahtar Kelimeler:
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAYA ŞEREF ÖDÜLÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor
Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor
‘Anız yakmakla topraktaki milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz’
‘Anız yakmakla topraktaki milyonlarca canlıyı bir anda yok ediyoruz’
Belediye adına iş ilanı açıp 65 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
Belediye adına iş ilanı açıp 65 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans