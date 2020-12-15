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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Aralık 2020 Salı 10:31
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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörOperasyon
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