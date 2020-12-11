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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 14:03
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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde komandolar tarafından düzenlenen etkili operasyonların devam ettiği ve her taşın altına bakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Irak Kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, 6 adet antipersonel mayın, 1 adet çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet roket başlığı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıIrakPKKya Ait Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
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