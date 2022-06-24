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MSB: Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 14:47
MSB: Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman’a ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2022 14:51
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıMarmarisDalamanYangın Söndürme Uçağı
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