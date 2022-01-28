Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,010.84
ALTIN
785.33
DOLAR
13.63
STERLİN
18.24
EURO
15.17
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli...
Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak
Toros Üniversitesi 8 akademik...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...

MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 12:34
MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Birecik ilçesinde yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Türkiye `nin en genç Muhtarı Unvanına sahip Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet ŞAHİN ,Mahallesinde yaklaşık 50 engelliye yardım etmesinden dolayı Bugün Türkiye Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Birecik Şube Başkanı Abidin Kılıç Tarafından plaket ile ödüllerdi.

Plaket Töreni dernek binasında yapıldı Başkan Kılıç ,Muhtar Şahin `e Plaketini takdim ederek. engellilere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Muhtar Şahin ise Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Engelliler derneğinden almış olduğu plaketten dolayı teşekkür açıklaması yaptı .

Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin , Mahallemizde geldiğimiz günden itibaren her zaman engelli dostu olduk onları unutmadık her zaman yanlarında olduk Bugün ise Türkiye Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Birecik Şube Başkanı Sayın Abidin Kılıç Tarafından Engellilere vermiş olduğumuz desteklerinden dolayı Teşekkür Plaketi bizlere takdim ettiler. Bizde Başkan Kılıç ` a bize vermiş olduğu Plaketten dolayı teşekkür ediyoruz .her zaman engellilerin yanında olacağız dedi .

Anahtar Kelimeler:
MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında
Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı
Kar, Palandöken'de eğlenceye, kent merkezi ve kırsalda çileye dönüştü
Kar, Palandöken'de eğlenceye, kent merkezi ve kırsalda çileye dönüştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans