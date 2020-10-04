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NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı

Yunanistan'ın dün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni NAVTEX'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniledi. Bu gelişmelerin ardından Antalya Limanı'nda bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis limandan ayrılarak, açıkta demirledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:29
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NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. Sonrasında, ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan, cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis Sismik Arama Gemisi, dün gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanNAVTEXOruç ReisAkdeniz
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