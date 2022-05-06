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Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 15:29
Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi

BİTLİS - Bitlis’in Tatvan ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü yolunda ekiplerin karla mücadelesi sırasında kar yağdı.

Kış sezonu boyunca yaklaşık 10 metre karın yağdığı Bitlis’te mayıs ayının ilk haftasında ekipler, Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde 1 iş makinesi ile başlatılan çalışmalara, kar yağışının etkili olmasıyla ara verildi. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, kar yağışının etkili olduğu yoldaki çalışmalara yağışın durmasıyla birlikte yeniden başlayacaklarını söyledi. 6 Mayıs'ta yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandıklarını belirten Aşit, "Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki 1- 2 gün içinde Nemrut Krater Gölü’nü, halkımızın, turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah pazar ve pazartesi günü vatandaşlarımız artık rahatlıkla Nemrut Krater Gölü’ne gelip gidebilirler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NemrutMayıs KarıBitlis
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