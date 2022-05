Orman yangınlarında hava müdahalesini 'Havacılık Dairesi' yönetecek

ANKARA - Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelede her yıl artan hava gücünü yönetmek için Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu yıl 8 İHA ile çalışmayı hedefliyoruz. Helikopter ve uçak sayıları da her geçen gün artıyor. Bütün bu hava araçlarını daha iyi koordine edecek, daha iyi yönetecek; bunların tedarik sürecindeki hazırlıklarını Havacılık Dairesi Başkanlığı eliyle yürüteceğiz" dedi.



Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelede hava gücü her geçen yıl artıyor. Geçen yıl orman yangınlarında 39 helikopter, 3 amfibik uçak ve 4 İHA kullanıldı. Bu yıl hava gücünün daha da artırılması planlanıyor. Hava filosunun her geçen yıl artması üzerine Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. 2022 yılında orman yangınlarına müdahalede kullanılacak hava gücü, Mahmut Okudan başkanlığındaki Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek. Havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlaması yapmak ve hava araçları ile gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın temini, kiralanması, hazırlanması, planlanması ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve servis bülten uygulamaları gibi işlemlerinin yurt içi veya yurt dışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlamak, hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, uçuş ve yer emniyeti ile ilgili faaliyetleri yürütmek de görev alanında yer alacak.



'BU YIL 8 İHA İLE ÇALIŞMAYI HEDEFLİYORUZ'



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınları ile mücadelede görev alacak ekibin hava araçları ile de güçlendirilmesi ihtiyacından hareketle hava gücünün daha da artırılması ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çekti. Karacabey, "Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla hava aracı çalıştırıyoruz. Sadece uçak ve helikopter değil, İHA'ları da etkin şekilde kullanıyoruz. İlk defa 2020 yılında 1 İHA ile başladığımız İHA kullanma sürecimizde, 2021 yılında 4 İHA ile devam edilmişti. Bu yıl 8 İHA ile çalışmayı hedefliyoruz. Helikopter ve uçak sayıları da her geçen gün artıyor. Bütün bu hava araçlarını daha iyi koordine edecek, daha iyi yönetecek, bunların tedarik sürecindeki hazırlıkları daha iyi yapabilme amacı ile Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı'nca yürütülen havacılık işlemlerini artık Havacılık Dairesi Başkanlığı eliyle yürüteceğiz" dedi.



HAVA TRAFİĞİNİ YÖNETECEK



Karacabey, Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın görevlerine ilişkin, "Geçen yıl yaz ayında çıkan yangında 86 hava aracı aynı anda gökyüzünde görev yapar haldeydi. Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı'mızın sorumluluğu altında orada çalıştılar; ancak hava trafiğinin yönetilmesi bir havacılık tecrübesini de gerektiriyordu. Bizim yine Yangınlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'mızın altındaki Havacılık Şube Müdürlüğü'müz geçtiğimiz yıl bu görevi çok başarılı şekilde ifa etti. Ülkemize yurt dışından gelen hava araçlarının pilotları da hayranlıklarını ifade ettiler. Kendi ülkelerinde de bizim uyguladığımız sistemi uygulamak için bizden destek istediler. Havacılık Dairesi Başkanlığı'mız, Yangınlar ile Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde hava trafiğini yönetecek. Orada olması muhtemel kazaları veya diğer aksilikleri ortadan kaldırmak için hem tedbirler üretecek, aynı zamanda hava araçlarının temin, tedarik ve işletme ile ilgili teknik işlemleri de yürütmüş olacak. Bütün bunlar 'işletme' diye ifade ettiğimiz, bunların bakımı, onarımı ihtiyaçlarının karşılanması, diğer hususların yerine getirilmesi kısmını Havacılık Daire Başkanlığı'mız yürütecek" diye konuştu.