Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.457,51
ALTIN
905,17
DOLAR
14,95
STERLİN
18,51
EURO
15,84
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Orman yangınlarında hava müdahalesini 'Havacılık Dairesi' yönetecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 14:40
Orman yangınlarında hava müdahalesini 'Havacılık Dairesi' yönetecek

ANKARA - Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelede her yıl artan hava gücünü yönetmek için Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu yıl 8 İHA ile çalışmayı hedefliyoruz. Helikopter ve uçak sayıları da her geçen gün artıyor. Bütün bu hava araçlarını daha iyi koordine edecek, daha iyi yönetecek; bunların tedarik sürecindeki hazırlıklarını Havacılık Dairesi Başkanlığı eliyle yürüteceğiz" dedi.

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelede hava gücü her geçen yıl artıyor. Geçen yıl orman yangınlarında 39 helikopter, 3 amfibik uçak ve 4 İHA kullanıldı. Bu yıl hava gücünün daha da artırılması planlanıyor. Hava filosunun her geçen yıl artması üzerine Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. 2022 yılında orman yangınlarına müdahalede kullanılacak hava gücü, Mahmut Okudan başkanlığındaki Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek. Havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlaması yapmak ve hava araçları ile gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın temini, kiralanması, hazırlanması, planlanması ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve servis bülten uygulamaları gibi işlemlerinin yurt içi veya yurt dışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlamak, hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, uçuş ve yer emniyeti ile ilgili faaliyetleri yürütmek de görev alanında yer alacak.

'BU YIL 8 İHA İLE ÇALIŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınları ile mücadelede görev alacak ekibin hava araçları ile de güçlendirilmesi ihtiyacından hareketle hava gücünün daha da artırılması ihtiyacı ortaya çıktığına dikkat çekti. Karacabey, "Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla hava aracı çalıştırıyoruz. Sadece uçak ve helikopter değil, İHA'ları da etkin şekilde kullanıyoruz. İlk defa 2020 yılında 1 İHA ile başladığımız İHA kullanma sürecimizde, 2021 yılında 4 İHA ile devam edilmişti. Bu yıl 8 İHA ile çalışmayı hedefliyoruz. Helikopter ve uçak sayıları da her geçen gün artıyor. Bütün bu hava araçlarını daha iyi koordine edecek, daha iyi yönetecek, bunların tedarik sürecindeki hazırlıkları daha iyi yapabilme amacı ile Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı'nca yürütülen havacılık işlemlerini artık Havacılık Dairesi Başkanlığı eliyle yürüteceğiz" dedi.

HAVA TRAFİĞİNİ YÖNETECEK

Karacabey, Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın görevlerine ilişkin, "Geçen yıl yaz ayında çıkan yangında 86 hava aracı aynı anda gökyüzünde görev yapar haldeydi. Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı'mızın sorumluluğu altında orada çalıştılar; ancak hava trafiğinin yönetilmesi bir havacılık tecrübesini de gerektiriyordu. Bizim yine Yangınlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'mızın altındaki Havacılık Şube Müdürlüğü'müz geçtiğimiz yıl bu görevi çok başarılı şekilde ifa etti. Ülkemize yurt dışından gelen hava araçlarının pilotları da hayranlıklarını ifade ettiler. Kendi ülkelerinde de bizim uyguladığımız sistemi uygulamak için bizden destek istediler. Havacılık Dairesi Başkanlığı'mız, Yangınlar ile Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde hava trafiğini yönetecek. Orada olması muhtemel kazaları veya diğer aksilikleri ortadan kaldırmak için hem tedbirler üretecek, aynı zamanda hava araçlarının temin, tedarik ve işletme ile ilgili teknik işlemleri de yürütmüş olacak. Bütün bunlar 'işletme' diye ifade ettiğimiz, bunların bakımı, onarımı ihtiyaçlarının karşılanması, diğer hususların yerine getirilmesi kısmını Havacılık Daire Başkanlığı'mız yürütecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ORMAN YANGINLARIHava MüdahalesiHavacılık Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi
Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi
Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti
Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti
Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı
Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans