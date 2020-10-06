Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1161
ALTIN
476.623
DOLAR
7.7433
STERLİN
10.0761
EURO
9.1229
Küçük piyanist külliyede resital vereceği günü bekliyor
Küçük piyanist külliyede resital vereceği...
Başakşehir'e 9 yeni isim
Başakşehir'e 9 yeni isim
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi...
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
Selülite karşı 9 beslenme önerisi

Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı kararıyla, 50 oda ve üzeri konaklama tesislerine girişte Türk misafirlere, Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulamanın yabancı turistleri kapsamadığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2020 Salı 10:14
0 Okunma
Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu

ANTALYA - Koronavirüs sürecinde 'Safe Tourism: Güvenli Turizm' sloganıyla 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' uygulaması ile dünyaya örnek olan Türkiye ve özellikle Antalya'da, yabancı hareketliliği devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için girişlerde HES kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, şu an için sadece Türk misafirler için geçerli.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının öne çıktığı yeni sosyal hayat döneminde, otellerde uygulanacak HES kodu zorunluluğunun ayrıntıları da belli oldu. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek. HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

KORONAVİRÜSLÜ VE TEMASLILAR İZOLASYON ODASINA ALINACAK

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu kapsamında Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak. Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler misafir izolasyon odalarına alınacak.

YABANCI TURİST İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, otellerde zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasının sadece Türk misafirler için geçerli olduğunu, yabancı turistler için geçerli olmadığını belirterek, "Normalleşme sürecinde otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Türk misafirlerimiz artık 1 Ekim'den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bize bildirmek zorundalar. Sezon hala devam ediyor. İyi bir yıl geçirdik. İyi bir ekim geçirdik. Havalar da iyi gidiyor. Ruslar birinci sırada yine, Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere'nin aldığı kararın politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenilir turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararının yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KIŞA KONSANTRE OLDUK'

Konsantrasyonun bundan sonra kışa yönelik olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü yavaş yavaş oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerimizde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle ancak yüzde 50 civarında otel açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Kışa konsantre olduk. İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız vardı kışla ilgili. İngiltere'nin bizi kırmızı listeye alması üzücü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve eskiden olduğu gibi veya pandemi döneminde olduğu gibi İngilizlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıOtellerHES Kodu ZorunluluğuTürk Misafirler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda yetiştirilen kapya biberi, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Sınırda yetiştirilen kapya biberi, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı
PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans