Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.997,92
ALTIN
1.000,20
DOLAR
18,61
STERLİN
21,59
EURO
18,68
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak
Balıkesir DSİ 25. Bölge...
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...

Palamut bolluğu yaşanan Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' endişesi

26 Ekim 2022 Çarşamba 12:17
Palamut bolluğu yaşanan Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' endişesi

KIRKLARELİ - Karadeniz'de avlanan ve palamut bolluğu yaşandığını belirten Kırklarelili balıkçılar, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yeniden görülen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen mayın nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz’de geçen hafta yeniden ortaya çıkan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince etkisiz hale getirilen mayın, balıkçıları tedirgin ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 24 saat aralıksız görev yaptığı Karadeniz’de avlanan Kıyıköylü balıkçılar, özellikle gece avlandıkları için korktuklarını dile getirdi.

Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen 20 yıllık balıkçı Oğuz Çevik, "Şu anda palamut bol miktarda var, sonra da lüfer ve çinekop bekliyoruz. İnşallah o da gelecek. Ancak mayın tedirginliği var. Tedirginlik ister istemez oluyor. Çünkü gece karanlıkta avlanıyoruz. Tedirgin geziyoruz ama devletimizin sağ olsun önlemini alıyor. Hiçbir şey gördüğümüz yok. Yani korka korka bir balıkçılık yapıyoruz bu sene. Bu yaz ayında da ilk mayınların çıktığında da gece balıkçılık yapmak yasaklanmıştı. Şu an bir öyle bir yasak gelse balıkçı biraz zor duruma da düşer" dedi.

‘GIRGIRLAR KÜÇÜK BALIKÇILIĞI ETKİLİYOR’

Palamut bolluğunun yaşanmasının ardından bölgeye farklı yerlerden gelen gırgırla balıkçılık yapanların küçük balıkçılığı etkilediğini ifade eden Çevik, "Cihazların etkisi var, büyük cihazlar kullanıyorlar. Balığı ister istemez bir şok dalgası veriyorlar. Balığı yukarıdan 25-30 metrelerden kıyas almıyorlar. Biz o sularda avlanamıyoruz şu an. Bizim avlanacağımız sular en fazla 20-25 metre. O suya da indirmiyorlar balığı. Çünkü teşkilatlar büyük, sistem büyük, cihazlar büyük. Milyon dolarlık cihazlar var adamlarda" diye konuştu. 

Balık fiyatlarının bolluğa göre iyi olduğunu belirten Çevik, "Bol olmasına göre balık fiyatları çok iyi. Daha ilk zamanlara göre biraz yüksekti ama şu an bu bolluğa göre çok iyi.  Balıkçı böyle bir sezon belki 50 yıl önce görmüştür ama bu yakınlarda böyle bir sezon yoktur" ifadelerini kullandı.

Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şaban Turan da gırgırların bölge balıkçılarına zarar verdiğini ve küçük teknelerin avlanma yapamadığını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Palamut BolluğuMayınKaradenizBalıkçılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de rezerv alanda yapılan 312 konut ve 2 iş yeri için kura çekildi
İzmir'de rezerv alanda yapılan 312 konut ve 2 iş yeri için kura çekildi
Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet
Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet
Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından geri itilen 21 göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından geri itilen 21 göçmen kurtarıldı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans