Polis ekibine taşlı saldırı: 1 polis yaralı

Olay, gece yarısı sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bir ekip, mahallede devriye gezdiği sırada uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.P.'yi fark edip, gözaltına almak istedi. M.P. kaçmaya çalışırken, polis ekibi bu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Polis memurlarından Erol Altınay başına gelen taşla yaralandı. Kargaşa sırasında M.P. ise kaçtı.

'MAHALLE POLİS TARAFINDAN SARILDI'

Yaralanan polis memuru ve arkadaşları telsizle durumu bildirince, olayın yaşandığı yere çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının denetiminde asayiş, narkotik, özel harekât ve bekçilerden oluşan ekipler tarafından mahallede arama yapıldı. Yaralı polis memuru ise çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

'5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Polis ekipleri, mahallede yapılan çalışmalarda şüpheli görünen herkese Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Ekipler, şahıs ve araçlarda yaptıkları aramalarda, çok sayıda delici alet, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

'MAHALLEDE İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI'

Ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan ise mahalle arasında iki grup arasında meydana gelen başka bir kavgayı önlemeye çalıştı. İki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi.

Polis ekipleri, kaçan M.P.'nin yakalanması için mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.