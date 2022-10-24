Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.994,21
ALTIN
987,09
DOLAR
18,61
STERLÄ°N
21,06
EURO
18,31
BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satÄ±lÄ±k arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satÄ±lÄ±k arsalar
Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanÄ± ihaleyle satÄ±lacak
Kayseri Erciyes'te turizm tesis...
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi...

Prof. Dr. SÃ¶zbilir: Afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li Ä°zmir iÃ§in 227 eylem belirlendi

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:25
Prof. Dr. SÃ¶zbilir: Afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li Ä°zmir iÃ§in 227 eylem belirlendi

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'dekiÂ Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Deprem AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Jeoloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir, 30 Ekim 2020'de 117 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±kÄ±cÄ± Ä°zmir depreminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "Depreme hazÄ±r olmak iÃ§in Ã¼niversitelerin desteÄŸiyle Ã¶zellikle AFAD'Ä±n kendi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeler olan Ä°l Afet Risk Azaltma PlanlarÄ±'ndaki eylemlerin uygulanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu,Â bÃ¼tÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile belediyelerin iÃ§inde olduÄŸu bir mekanizma. Plan, 2021'de tamamlandÄ±. Sadece deprem deÄŸil bÃ¼tÃ¼n afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li bir Ä°zmir olabilmemiz iÃ§in 227 eylem belirlendi" dedi.

Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, 117 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DEÃœ DAUM MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Jeoloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir, deprem riskine iliÅŸkin alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri sÄ±ralayarak, yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klar ve projeler hakkÄ±nda bilgi verdi. 16 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi; 10 Temmuz 1688 yÄ±lÄ±ndaki Ä°zmir depremine neden olan Ä°zmir fayÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde konuÅŸan Prof. Dr. SÃ¶zbilir, depremin yÄ±kÄ±cÄ± etkisinin geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi son olarak 30 Ekim 2020'de de kendini gÃ¶sterdiÄŸini vurguladÄ±. 30 Ekim depreminin etkili olmasÄ±ndaki nedenleri anlatan Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±ndaki deprem aslÄ±nda Sisam fayÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi bir deprem. O fay, deprem Ã¼rettiÄŸinde buraya sadece titreÅŸimi yani sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼ ulaÅŸtÄ±. BayraklÄ± ilÃ§esinde zayÄ±f bir zemin var. KalÄ±n bir alÃ¼vyon zemin bulunuyor. TaÅŸlaÅŸmamÄ±ÅŸ malzeme ve 300-400 metre kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda. Deprem dalgalarÄ± geldiÄŸinde, bu bÃ¶lgeyi hÄ±zla terk edemiyor. Uzun sÃ¼re burada kalÄ±nca titreÅŸim dÃ¼zeyi artÄ±yor. BÃ¶lgedeki binalarÄ±n depreme ne kadar dayanÄ±klÄ± olduÄŸu da etkili. Bu bÃ¶lgedeki binalarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 1999 depremi Ã¶ncesi olan yapÄ±lar. Deprem, hem yapÄ± stoku kalitesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± hem de zemine gÃ¶re yapÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in etkili oldu" diye konuÅŸtu.

'AFETLERE KARÅžI DÄ°RENÃ‡ SAÄžLANACAK'

OlasÄ± bir yÄ±kÄ±cÄ± depremde kentin depreme hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusuna da deÄŸinen Prof. Dr. SÃ¶zbilir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Depreme hazÄ±r deÄŸiliz. Depreme hazÄ±r olmak iÃ§in Ã¼niversitelerin desteÄŸiyle Ã¶zellikle AFAD'Ä±n kendi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeler olan Ä°l Afet Risk Azaltma PlanlarÄ±'ndaki eylemlerin uygulanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu, bÃ¼tÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile belediyelerin iÃ§inde olduÄŸu bir mekanizma. Plan, 2021 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±. Sadece deprem deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li bir Ä°zmir olabilmemiz iÃ§in 227 eylem belirlendi. Bu eylemlerin yerine getirilmesine baÅŸlandÄ±. 5-6 yÄ±l sÃ¼recek. EÄŸer bu eylemler gerÃ§ekleÅŸirse her tÃ¼rlÃ¼ afete direnÃ§li bir toplum haline geleceÄŸiz."

'Ä°ZMÄ°R Ä°Ã‡Ä°N ERKEN UYARI SÄ°STEMÄ° PROJESÄ°'

YÄ±kÄ±ma yol aÃ§an ElazÄ±ÄŸ ve Ä°zmir depremlerinden sonra Ã§ok sayÄ±da projenin hayata geÃ§irilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "TÃœBÄ°TAK ve AFAD baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kurum ve kuruluÅŸ, deprem Ã§aÄŸrÄ±lÄ± projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Åžu anda da YÃ–K'Ã¼n yeni baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± AraÅŸtÄ±rma Destek ProgramÄ± (ADEP) kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da proje tÃ¼rÃ¼ var ve depreme Ã¶ncelik verildi. DAUM olarak biz, DEÃœ'nÃ¼n Ã¶z kaynaklarÄ±yla Ä°zmir dahilinde deprem erken uyarÄ± sistemiyle ilgili proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu bÃ¶lgelerde deprem master planÄ±nÄ±n hangi standartlara baÄŸlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini anlatan bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da ADEP projesi kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu standartlarÄ± 81 il dÃ¼zeyinde uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°zmir'de de kentin deprem bilgi sistemini oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±sacasÄ±, 30 Ekim depreminden sonra TÃ¼rkiye Ã¶lÃ§eÄŸinde depremden en az zararla Ã§Ä±kmayÄ± amaÃ§layan bÃ¼yÃ¼k projeler baÅŸladÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfetEylemIzmirProf. Dr. Hasan SÃ¶zbilir
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaralÄ± madencileri ziyaret etti
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaralÄ± madencileri ziyaret etti
MÃ¼ze olacak DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaeviâ€™nin tabelasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
MÃ¼ze olacak DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaeviâ€™nin tabelasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Osmaniye'deki orman yangÄ±nÄ±; havadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor
Osmaniye'deki orman yangÄ±nÄ±; havadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans