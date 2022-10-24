Prof. Dr. SÃ¶zbilir: Afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li Ä°zmir iÃ§in 227 eylem belirlendi

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'dekiÂ Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Deprem AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Jeoloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir, 30 Ekim 2020'de 117 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±kÄ±cÄ± Ä°zmir depreminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "Depreme hazÄ±r olmak iÃ§in Ã¼niversitelerin desteÄŸiyle Ã¶zellikle AFAD'Ä±n kendi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeler olan Ä°l Afet Risk Azaltma PlanlarÄ±'ndaki eylemlerin uygulanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu,Â bÃ¼tÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile belediyelerin iÃ§inde olduÄŸu bir mekanizma. Plan, 2021'de tamamlandÄ±. Sadece deprem deÄŸil bÃ¼tÃ¼n afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li bir Ä°zmir olabilmemiz iÃ§in 227 eylem belirlendi" dedi.



Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, 117 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DEÃœ DAUM MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Jeoloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir, deprem riskine iliÅŸkin alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri sÄ±ralayarak, yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klar ve projeler hakkÄ±nda bilgi verdi. 16 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi; 10 Temmuz 1688 yÄ±lÄ±ndaki Ä°zmir depremine neden olan Ä°zmir fayÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde konuÅŸan Prof. Dr. SÃ¶zbilir, depremin yÄ±kÄ±cÄ± etkisinin geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi son olarak 30 Ekim 2020'de de kendini gÃ¶sterdiÄŸini vurguladÄ±. 30 Ekim depreminin etkili olmasÄ±ndaki nedenleri anlatan Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±ndaki deprem aslÄ±nda Sisam fayÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi bir deprem. O fay, deprem Ã¼rettiÄŸinde buraya sadece titreÅŸimi yani sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼ ulaÅŸtÄ±. BayraklÄ± ilÃ§esinde zayÄ±f bir zemin var. KalÄ±n bir alÃ¼vyon zemin bulunuyor. TaÅŸlaÅŸmamÄ±ÅŸ malzeme ve 300-400 metre kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda. Deprem dalgalarÄ± geldiÄŸinde, bu bÃ¶lgeyi hÄ±zla terk edemiyor. Uzun sÃ¼re burada kalÄ±nca titreÅŸim dÃ¼zeyi artÄ±yor. BÃ¶lgedeki binalarÄ±n depreme ne kadar dayanÄ±klÄ± olduÄŸu da etkili. Bu bÃ¶lgedeki binalarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 1999 depremi Ã¶ncesi olan yapÄ±lar. Deprem, hem yapÄ± stoku kalitesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± hem de zemine gÃ¶re yapÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in etkili oldu" diye konuÅŸtu.



'AFETLERE KARÅžI DÄ°RENÃ‡ SAÄžLANACAK'



OlasÄ± bir yÄ±kÄ±cÄ± depremde kentin depreme hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusuna da deÄŸinen Prof. Dr. SÃ¶zbilir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Depreme hazÄ±r deÄŸiliz. Depreme hazÄ±r olmak iÃ§in Ã¼niversitelerin desteÄŸiyle Ã¶zellikle AFAD'Ä±n kendi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeler olan Ä°l Afet Risk Azaltma PlanlarÄ±'ndaki eylemlerin uygulanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu, bÃ¼tÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile belediyelerin iÃ§inde olduÄŸu bir mekanizma. Plan, 2021 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±. Sadece deprem deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li bir Ä°zmir olabilmemiz iÃ§in 227 eylem belirlendi. Bu eylemlerin yerine getirilmesine baÅŸlandÄ±. 5-6 yÄ±l sÃ¼recek. EÄŸer bu eylemler gerÃ§ekleÅŸirse her tÃ¼rlÃ¼ afete direnÃ§li bir toplum haline geleceÄŸiz."



'Ä°ZMÄ°R Ä°Ã‡Ä°N ERKEN UYARI SÄ°STEMÄ° PROJESÄ°'



YÄ±kÄ±ma yol aÃ§an ElazÄ±ÄŸ ve Ä°zmir depremlerinden sonra Ã§ok sayÄ±da projenin hayata geÃ§irilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. SÃ¶zbilir, "TÃœBÄ°TAK ve AFAD baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kurum ve kuruluÅŸ, deprem Ã§aÄŸrÄ±lÄ± projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Åžu anda da YÃ–K'Ã¼n yeni baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± AraÅŸtÄ±rma Destek ProgramÄ± (ADEP) kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da proje tÃ¼rÃ¼ var ve depreme Ã¶ncelik verildi. DAUM olarak biz, DEÃœ'nÃ¼n Ã¶z kaynaklarÄ±yla Ä°zmir dahilinde deprem erken uyarÄ± sistemiyle ilgili proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu bÃ¶lgelerde deprem master planÄ±nÄ±n hangi standartlara baÄŸlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini anlatan bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da ADEP projesi kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu standartlarÄ± 81 il dÃ¼zeyinde uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°zmir'de de kentin deprem bilgi sistemini oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±sacasÄ±, 30 Ekim depreminden sonra TÃ¼rkiye Ã¶lÃ§eÄŸinde depremden en az zararla Ã§Ä±kmayÄ± amaÃ§layan bÃ¼yÃ¼k projeler baÅŸladÄ±" ifadelerini kullandÄ±.