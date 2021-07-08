Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1383.32
ALTIN
506.47
DOLAR
8.6918
STERLİN
12.0025
EURO
10.3180
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim...
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan...

Sapanca Gölü kıyıları temizlendi; 151 kg evsel atık toplandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Temmuz 2021 Perşembe 13:52
0 Okunma
Sapanca Gölü kıyıları temizlendi; 151 kg evsel atık toplandı

İSTANBUL -  Aras Kargo çalışanlarından oluşan ve Türkiye’nin kıyılarını temizleyen ‘Doğa Dostu Araslar’, Sapanca Gölü kıyılarını temizledi. Aras Kargo çalışanları, 79 kilogram plastik, 37 kilogram metal, 18 kilogram kâğıt ve 17 kilogram cam olmak üzere toplam 151 kilogram evsel atığın ve 350 adet sigara izmaritinin çevreyi kirletmesini önledi.


 

Aras Kargo, çevreyi ve doğal kaynakları korumaya yönelik projelerini sürdürdüğünü duyurdu. Kargo çalışanlarından oluşan ve şirketin çevreyi koruma misyonu doğrultusunda Türkiye’nin kıyılarını temizleyen ‘Doğa Dostu Araslar’, pandemi tedbirleri kapsamında ara verdiği kıyı temizliği etkinliklerine Sapanca Gölü kıyısında yeniden başladı. Aras Kargo CEO’su Carsten Wallmann, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen ile orta ve üst düzey yöneticilerin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte Doğa Dostu Araslar, 79 kilogram plastik, 37 kilogram metal, 18 kilogram kâğıt, 17 kilogram cam olmak üzere toplam 151 kilogram evsel atık ve 350 adet sigara izmaritinin çevreyi kirletmesini engelledi.


 

‘GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR ÇEVRE BIRAKMAK İSTİYORUZ’


 

Kıyı temizliği etkinliğine katılan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, doğaya verilen zararın insanın kendi ömründen giden zarar olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ayyarkın,“Pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz kıyı temizliklerine yeniden başlayabildiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. Doğa Dostu Araslar olarak içinde bulunduğumuz günlerde daha da önem kazanan deniz temizliği farkındalığına bugün bir kez daha dikkat çekmiş olduk. Önümüzdeki dönemde kıyı temizleme etkinliklerine ülkemizin farklı bölgelerinde devam edeceğiz” dedi.


 

“Doğal kaynakların verimli kullanılması için çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi kurumların temel prensipleri olmalı” diyen Ayyarkın, “Kurum olarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla çevre dostu ürünler geliştiriyoruz. Doğaya saygılı iş süreçleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda karbon ayak izini en aza indirmek adına oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformumuzla önemli projeler gerçekleştiriyoruz. TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile hayata geçirdiğimiz Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi ile 600’den fazla çalışanımızın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla 4 yıl gibi bir zamanda 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasını önledik” ifadelerini kullandı.


 

“SON BİR YILDA 470 TONA YAKIN ATIĞI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK”


 

Doğa dostu diğer uygulamalar konusunda da bilgiler veren Ayyarkın; “Tüm operasyonel alanlarımızda geri dönüşüme kazandırabileceğimiz atıkları düzenli olarak ayrıştırıyoruz. Bu kapsamda son bir yılda 470 tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdık. Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin en geniş yüzde yüz elektrikli araç filosunu kurduk ve mevcut araçlarımızı yenilemeye başladık. Elektrikli araç ve elektrikli forklift kullanım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımızla 140 binden fazla ağaç diktik. Kısa süre önce Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atarak, 16 bin çalışanımız adına 16 bin adet fidan bağışında daha bulunduk. Her geçen gün gönüllü sayımız artıyor. Çalışanlarımız ve ailelerine çevre ve gönüllülük bilinci aşılamayı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


 

DOĞA DOSTU ARASLAR’A 2 ULUSLARARASI ÖDÜL


 

Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü KıyılarıTemizlemeEvsel Atık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor
Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor
Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
'Pençe-Şimşek' harekatının gazisi, hastanede evlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans