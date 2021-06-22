IĞDIR - Iğdır'daki Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek. Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden dört ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük. Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olayların daha fazla yaşandığı başta Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı olmak üzere, Kars Harakâni Havaalanı ile Ağrı Ahmed-i Hânî Havaalanı'nda da, mezkûr aksaklıkların azaltılması sağlanacaktır" dedi.



Iğdır'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti. Bakan Pakdemirli daha sonra Ardahan, Kars ve Iğdır'a hizmet verecek olan Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yapmak üzere 14 Kasım Mahallesi'ne gitti. Açılıştan önce konuşan Bakan Pakdemirli stratejik öneme sahip Iğdır'a açılan müdürlüğün hayırlı olmasını diledi.



TARIM, GIDA, SU, ORMAN VE HAVADAN SORUMLUYUZ



Bakan Pakdemirli, Bakanlığın, tarım, gıda, su, orman ve hava gibi 5 önemli ve hayati alandan sorumlu olduğunu belirtti. Her birinin yaşamın vazgeçilmez birer unsuru olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, özellikle meteoroloji ve iklim konusunun, son dönemde sadece bizde değil, tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını vurguladı. Meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Pakdemirli, “Doğal afetler elbette Allah'ın takdiri. Ama afeti tahmin etmek de Allah'ın insanoğluna bahşettiği bir lütuf. Bu nedenle; meteoroloji candır, hayat kurtarır, diyorum. Yani; her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır. Bu sebeple, tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması için birçok uygulamayı devreye aldık. Bugün cep telefonumuza meteoroloji mobil uygulamasını indirerek, tüm verilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Nasıl her sabah evden çıkarken, kapımızı kilitleyip evimizi koruyorsak, aynı şekilde her sabah cep telefonumuzdan meteoroloji uygulamasına bakarak da günümüzün güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Tabi meteorolojik veri, başta insan hayatı olmak üzere; tarım, savunma ve diğer sektörler için de oldukça önemli. Örneğin; bitkisel üretimde, tesis ve işletme planları yapılırken, öncelikle o bölgenin iklim özellikleri dikkate alınır. Bir bölgede yetiştirilecek bitki çeşidinin seçimi, toprak işleme, ekim, dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve hasat işlemlerinde; meteorolojik veriler yönlendirici ilk faktördür. Hayvancılık alanında da sıcaklık değerlerinin, hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç tüketim miktarları, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktaki bütün planlamalarımızda, meteorolojik veriler sayesinde elde ettiğimiz referans bilgileri kullanıyoruz. Ayrıca taşkın koruma tesisi, baraj ve gölet inşa ederken de tesisin taşkın payını doğru ortaya koymak adına meteorolojik verilerden yararlanıyoruz. Diğer taraftan, orman yangınlarına müdahale edecek ekiplerimizi konuşlandırırken, yıllık ve mevsimlik sıcaklık değerlerini, en önemli kriter olarak değerlendiriyoruz" dedi.



SON 19 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR



Meteoroloji alanında, son 19 yılda önemli çalışmalar yaparak çok güçlü bir altyapı kazandırdıklarını hatırlatan Pakdemirli, "2002'de 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 973 ilçemizin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınlıyoruz. 2002'de 31 olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını, son 19 yılda yaptığımız önemli çalışmalarla 2 bin 47'ye yükselttik. Yine 2002'de, sadece 1 olan Meteoroloji Radar sayımızı 18'e, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da bin 711'e çıkardık. 2002'de 7 olan yüksek atmosfer gözlem istasyonu sayımızı ise 9'a çıkardık. Ayrıca 1 adet mobil yüksek atmosfer gözlem istasyonu tesis ettik. Ben de bir pilot, kaptan ve çiftçi olarak, meteorolojinin tarım, havacılık ve denizcilik sektörü için ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, meteoroloji yatırımlarımızı planlarken, havacılık ve denizcilik faaliyetlerini ön planda tutmaya özen gösteriyorum. Bu kapsamda; havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını, 74'e yükselttik. Denizlerimizde de 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet deniz radarı kurduk. 41 adet yıldırım tespit ve takip sistemi 100 adet elde taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet toz gözlem sistemi de inşa ettik" dedi.



SON 3 YILDA 126 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK



Olumsuz hava olaylarından en çok etkilenen sektörün tarım olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bu nedenle son 3 yılda, başta tarım sektörü olmak üzere meteorolojik veri ihtiyacı duyan tüm sektörlere hizmet etmesi amacıyla 126 milyon liralık daha yatırım yaptıklarını söyledi. Tarımsal Hava Tahmini sayfasının mobil uygulamasını geliştirerek bu uygulamayı 2020 yılı sonunda vatandaşların kullanımına sunduklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile meteorolojik uyarıların 4,8 milyon çiftçiye SMS ile iletilmesi için eğitim ve iş birliği protokolü imzaladık. Meteorolojik uyarılarımızı 50 bin yetkiliye SMS ile ulaştırırken Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Vira Bismillah' diyerek açtığı balıkçılık av sezonunda, 2 bin 500 denizci ve balıkçımıza da bu SMS'leri ulaştırmaya başladık. 422 ilçe için uyarı veren Zirai Don Uyarı Sistemini, bütün ilçelerimizi kapsayacak şekilde, 15 Mart 2020'de güncelleyerek çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Böylece çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almalarını sağlayarak tarım sektörünün ve ülke ekonomimizin uğrayabileceği zararları en aza indiriyoruz. Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Meteo-alarm sistemini yerli ve milli imkânlarla geliştirerek, MeteoUyarı sistemini devreye aldık. Son yıllarda milli savunma sanayiine de yerli ve milli imkânlarla üretilen insansız hava araçlarımız (İHA-SİHA) için meteorolojik destek veriyoruz. Yine bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Formu'nda, Türk Dünyası ile Meteoroloji Birliği kurulmasına yönelik çalışmalarımızı da başlattık. Ayrıca ülkemizde bir ilki geçekleştirdik; kendi kurduğumuz ekipmanlarla, Uluslararası Uzay istasyonunda görevli astronotla görüşme gerçekleştirdik. İşte hamdolsun, Bakanlık olarak meteoroloji alanında, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik. Makine-ekipmandan insan kaynağına, gözlem istasyonundan veri iletimimize kadar her bir konuyu detaylıca çalıştık. İhtiyaçlarımızı yeniledik ve uluslararası seviyeye yükselttik. Personelimizin teknik kapasitesini geliştirdik."



METEOROLOJİ'NİN 16'NCI BÖLGE AÇILIŞI IGDIR'DA



Türkiye’de 2 bin 47 noktada, meteorolojik ölçüm ve gözlem yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:



"Özellikle bölgedeki 37 gözlem sisteminin, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ulaşımında yaşanan aksaklıklar sona erecek, işletilmeleri, bakım ve kalibrasyonları daha verimli şekilde yürütülecektir. Bölge Müdürlüğümüzce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın İHA/SİHA operasyonlarına da meteorolojik bilgiler aktararak, uçuş güvenliğine katkı sağlayacağız. Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek. Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden 4 ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük. Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olayların daha fazla yaşandığı başta Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı olmak üzere, Kars Harakâni Havaalanı ile Ağrı Ahmed-i Hânî Havaalanı'nda da mezkûr aksaklıkların azaltılması sağlanacak. Meteorolojik kaynaklı afetlere yol açabilecek hadiselerin takibi ve yönetimi, ilgili birimlerin koordinasyonuyla daha etkin bir biçimde gerçekleşecektir. Iğdır'ın mikro iklim özellikleri dikkate alınarak, tarımsal faaliyetler konusunda, üniversitelerle iş birliği çalışmaları yürütülerek, yerinde ve etkin destek sağlanacaktır. Diğer taraftan, malum; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında Kasım 2020'de varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahcivan arasında bir koridor oluşturacaktır. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da Nahcivan üzerinden, ülkemizi Orta Asya ülkelerine kesintisiz hem kara yoluyla hem de demir yolu ile bağlayacağını açıklamıştır. Biz de her iki proje için önemli bir durak olacak olan Iğdır'ın hızla gelişeceğini; kara, hava ve demir yolu sektörleri açısından meteorolojik hizmetlere ihtiyacın artacağını değerlendirmekteyiz. Bu anlamda, Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşunun önemi, vereceğimiz meteorolojik destekle, ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılmış olacaktır. Ermenistan, Nahcivan ve İran'a sınır komşusu olan Iğdır, üç ülkeyle sınırı olan tek ilimizdir. Bu bakımdan Iğdır, Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşuna bağlı olarak, Türk Dünyası ülkelerine yönelik, uluslararası eğitim ve uygulama merkezi gibi roller de üstlenecektir."



Bakan Pakdemir konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte dualar eşliğinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün açılış kurdelesini kesti. Bakan Pakdemirli daha sonra afet ve acil durumlarda, meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında hizmet verecek olan Meteoroloji TIR'ını gezdi.



Bakan Pakdemirli, Akyumak köyündeki hayvan işletmesinde incelemelerde bulunduktan sonra Melekli Beldesi'ndeki İrem Bağları'nda kayısı hasat şenliğine katılacak.