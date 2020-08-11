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Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 3'üncü yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2020 Salı 12:12
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Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı

TRABZON - Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Şehit Eren Bülbül için ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa acılı anne Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan vekili Ömer Faruk Adıgüzel, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunup, dualar edilen anmada, acılı anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hakim olamadı. Anmaya katılanlar, şehit Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bıraktı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da anmaya katılarak, Eren'in kabri başında dua etti. Başkan Sayan, şehit annesi Ayşe Bülbül'e oğlunun kara kalemle çizili resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.

DHA

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Şehit Eren BülbülMezarı Başında Dualarla Anıldı
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