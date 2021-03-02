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ŞEHİT GÖKHUN METE ALTUNBAŞ İÇİN AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇILDI!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2021 Salı 11:50
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ŞEHİT GÖKHUN METE ALTUNBAŞ İÇİN AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇILDI!

HABER: ASLI M.SARI

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Polis Komiser Gökhun Mete Altunbaş için Nijer'in Zinder kentinde su kuyusu açıldı.

A+A-BİSEG (Bir İnsan Dünyaya Bedeldir, Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği) gönüllüleri Afrika’da açlık ve susuzluk yaşayan insanlar için umut olmayı hedeflediklerini belirterek, 'BİSEG şehitlik şerbetini içen Gökhun Mete Altunbaş için su kuyusu açtık Rabbim kabul etsin denildi. Şehidin babası Süleyman Altunbaş ise, 'Kuyudan orada ki vatandaşlar su içtikçe oğlumun ruhu huzur bulsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun' dedi.

ŞEHİT PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ

Babasının öğretmen olması sebebiyle, Gökhun Mete, 01 Eylül 1989 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 2003 yılında Ankara Polis Koleji’nde Orta Öğrenimine başlayıp 2006/2007 yılında mezun oldu. 2007 yılında Polis Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümüne aynı anda devam etti. Her iki okulu da 2012 yılında başarıyla bitirdikten sonra, Ankara Çevik Kuvvetler Polis teşkilatında komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Bir süre sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara İstihbarat Dairesine atandı. Şehidimiz ileri derecede İngilizce bilirdi. Bu arada Ankara Gazi Üniversitesi Fransız Dili’ni, 2015 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğünün açmış olduğu ,”Havacılık Dairesi Pilotaj Seçme Sınavı’nı kazandı. 2017 yılında pilot olarak Ankara’da göreve başladı. Görevi gereği yurdumuzun birçok bölgesinde çalıştı.

Son olarak, 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Van ilinde gerçekleştirilen uçuş görevi esnasında meydana gelen uçak kazasında şehit oldu.

Şehidimiz, evli ve bir çocuk babasıdır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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ŞEHİT GÖKHUN METE ALTUNBAŞ İÇİN AFRİKADA SU KUYUSU AÇILDI
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