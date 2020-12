Sel felaketinde devleti dolandırdılar

ANTALYA - Olay, geçen yıl mayıs ayında Aksu Kaymakamlığı'nın ihbarı ile ortaya çıktı. 26 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca sahada yapılan hasar tespit çalışmalarında, afetten zarar gördükleri gerekçesiyle başvuru yapan İ.K., S.O., B.D., S.D., F.H.K. ve D.B.'ye 'afet acil yardım ödemesi' yapıldı.



Bu kişilere yapılan ödemelerle ilgili gelen ihbarları değerlendiren Aksu Kaymakamlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine 23 Mayıs 2019 tarihinde Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik elamanlar, daha önceki tespitte adı geçenlerin beyan ettikleri arazilerinin hiç olmadığını veya mevcuttan fazla gösterildiğini, bu nedenle fazla veya yersiz ödeme yapıldığını belirledi.



464 BİN 532 TL ÖDEME YAPILDI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şikayetçi sıfatıyla yer aldığı iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, devletin nasıl dolandırıldığı ayrıntıları ile anlatıldı. Afet nedeniyle ilçe sınırları içerisinde zarar gören tarımsal alanları tespit amacıyla Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca farklı tarihlerde saha çalışmalarının yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, “Bu çalışmalar sırasında vatandaşların beyanı doğrultusunda teknik elemanlarca tespitler yapılmış ve gönderilen afet acil yardım ödeneği gerekli hesaplamalar yapılarak afetten zarar gördüğü tespit edilen kişilere banka kanalıyla ödenmiştir. Söz konusu tespitlere istinaden İ.K.'ye 70 bin 474 TL, S.O.'ya 26 bin 254 TL, B.D.'ye 62 bin 226 TL, S.D.'ye 15 bin 913 TL, F.H.K.'ye 247 bin 672 TL, D.B.'ye 41 bin 993 TL ödeme yapılmıştır" denildi.



DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI İDDİANAMEDE



Şüphelilerin beyan ettiği Solak Mahallesi'ndeki arazilerde 23 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir tespit yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:



“Yapılan yeni tespit sonucunda B.D. ve S.D.'nin Solak Mahallesi'nde ikamet etmedikleri ve bu mahallede arazilerinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca, S.O. ve İ.K. tarafından zarar gördüğü beyan edilen seraların ise F.H.K.'nin beyan ettiği arazilerle aynı olduğu görüldü. Dolayısıyla F.H.K., S.O. ve İ.K.'nin aynı serayı beyan ederek afet yardımından yararlandıkları, T.K.'nin, İ.K. ve S.O. adına, H.B.'nin de B.D., S.D. ve D.B. adına zarar beyanı verdikleri tespit edilmiştir. Solak Mahalle Muhtarı Ahmet Demir'in, T.K. tarafından kendisine getirilen İ.K. ve S.O. adına düzenlenen zarar tespit formlarını, bu şahısların Solak Mahallesi'nde oturmadıkları ve bu mahallede arazi işlemedikleri halde imzalayıp mühürlediği, aynı şekilde Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç'un da, D.B., B.D. ve S.D. isimli şahıslara ait zarar tespit formlarını, bu şahısların bu mahallede böyle bir arazileri ve ekim işleri olmadığı halde imzalayıp mühürlediği öğrenilmiştir."



2 TARIM İLÇE PERSONELİ DE SANIK



İddianamede, ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü'nde arazi tespit görevinde çalışan şüpheliler S.A. ve M.İ.'nin, şüpheliler D.B. ve T.K.'nin beyan ettiği arazilerde tespit işlemi yaptıklarına değinilerek, “S.A ve M.İ., şüpheliler İ.K. S.O., B.D., S.D. ve D.B.'ye ait beyana konu arazilerin bu şahıslar tarafından ekilmediğini ve afet nedeniyle zarar olmadığını bildikleri halde, bu arazilerin bu şahıslar tarafından ekildiğine ve arazilerin afetten zarar gördüğüne dair tespitte bulundukları anlaşılmıştır" denildi.



Mahkemece kabul edilen iddianamede muhtarlar ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin de aralarında yer aldığı 11 sanık hakkında, 'Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu'ndan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.