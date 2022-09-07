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Selimiye Camisi'nin restorasyonu 3,5 yıl sürecek

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:30
Selimiye Camisi'nin restorasyonu 3,5 yıl sürecek

EDİRNE - Türk İslam mimarisinin zirve yapıtlarından, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde 9 ay önce başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu tarafından yenilemeye ilişkin hazırlanan raporda, çalışmaların 3,5 yıl sürmesinin planlandığı belirtildi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. İç ve dış mekandaki çalışmalar kapsamında 9 aydır sürdürülen restorasyonda gelinen nokta, İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu tarafından hazırlanılan raporla gündeme getirildi. Raporda, restorasyonda yapılan çalışmalara detaylarıyla yer verildi.

'EKSİK ÇİNİLER YENİDEN ÜRETİLECEK'

Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun okuduğu raporda, Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin yaklaşık 20 bin metrekare alanda bulunduğu belirtilerek, "Avlu ve cami genelinde kurşun örtü altyapısı ile birlikte yenilenecek. Tüm kalem işi, somaki ve hatların rölöveleri alınarak, araştırma raspaları yapılacak. Uygun yöntemlerle kalem işi, somaki ve hatlar ihya edilecek, gerekli yerlerde yeniden yapılacaktır. Tüm cephelerde, gerekli temizlikler yapılarak, derz yapılacaktır. Tüm çinilerde temizlik ve konservasyon çalışmaları yapılacaktır. Hünkar mahfilinde bulunan eksik çiniler yeniden üretilerek yerine monte edilecektir" denildi.

'TÜM MİNARELER GÜÇLENDİRİLECEK'

Minarelerde gerekli güçlendirme imalatlarının da yapılacağı kaydedilen raporda, "Tüm ahşap doğramalar meşe kereste ve ısı cam ile yeniden üretilecektir. Minarelerde gerekli güçlendirme imalatları yapılacaktır. Taş yüzeyleri temizlenerek, derz imalatları yapılacaktır. Eğik minare külahları değiştirilecektir. Traverten minare korkulukları değiştirilecektir. Şerefe altı ve mukarnaslarında eksik olan kabara ve sarkıtlar tamamlanacaktır. Cami içi tüm elektrik hatları, aydınlatma ve ses sistemi değiştirilecektir" denildi.

İBADET DEVAM EDECEK

Caminin restorasyon sürecinde ibadete açık tutulduğunun belirtildiği raporda şunlar kaydedildi:

"Restorasyon alanı, cami iç mekanının üçte ikisini kaplayacağından Caminin ibadet ve ziyarete açık tutulması için yapılan plan dahilinde, platformun kurulacağı alanlar işaretlenerek restorasyon sırasında mihrap, minber ve hünkar mahfilinin bulunduğu alan ibadet ve ziyaret için kullanılacak ve Hünkar mahfilinin alt kısmı kadınlar için ayrılacaktır. Caminin şantiye alanında kalan güney, kuzey, batı giriş kapıları, ibadet ve ziyaret için kullanılamayacak. Bunun yerine hünkar mahfilinin bulunduğu alandaki ve bunun karşısındaki kapılar, camiye giriş için kullanılabilecektir. Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi'nin ardından Selimiye Camii restorasyonunun tamamlanması ile birlikte şehrimize ve tarihimize yakışır gelen misafirlerimize görsel bir şölen kazandıracağı kesindir."

'1980'DEN BU YANA EN KAPSAMLI BAKIM'

Restorasyonla ilgili konuşan Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "Selimiye Camisi, Edirne için çok önemli bir yapı. Edirne, Selimiye Camisi ile tanınıyor çünkü UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne alınan bir yapı. Cami, 1980 yılından sonra en kapsamlı ve detaylı bakıma girdi. Yapanlardan Allah razı olsun. Meydan düzenlemesi de Selimiye'ye yakışır bir düzenleme oldu. Avrupa'da bütün tarihi eserlerin önü geniş meydan konumunda biliyorsunuz. Selimiye Meydanı'nda eskiden insanlar piknik yapıyordu. Hiç yakışmayan görüntüydü, bundan da kurtulduk. İnşallah kazasız belasız bu restorasyon da biter" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selimiye CamisiRestorasyon
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