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Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı

ADANA’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2020 Perşembe 10:01
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Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14050 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahkavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği olayda Rohat K., başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Rohat K., yakınları tarafında bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rohat K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahKavgaYaralı
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