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Sinop'ta sezonun ilk palamutları, 30 liradan tezgahlarda

16 Ağustos 2022 Salı 11:19
Sinop'ta sezonun ilk palamutları, 30 liradan tezgahlarda

SİNOP - Sinop'ta, küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına izin verilmesiyle Karadeniz'de avlanan, sezonun ilk palamutları, tezgahlarda yerini aldı. Palamutların tanesi, 30 TL’den satılıyor.

1 Eylül’de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi balıkçıların hazırlıkları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre, boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı da yasaklı bulunuyor. Verilen izinle Sinop’ta sabah denize açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Palamutların tanesi, tezgahlarda 30 TL’den yer aldı. 

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Sadece olta avcılığı ile yakalıyorlar. Oltalar da bereketli oldu. Bol balıklar geldi. Fiyatlarımız şu an itibarıyla 30 TL ama ilerleyen günlerde nasıl olur, artık denizden gelecek balığın miktarına bağlı. Bol görünüyor. Çok bol görünüyor. Vatandaşımız bol yesin, diye uğraşıyoruz. İnşallah çok bol olur" dedi. 

Müşterilerden Engin Erol da "3 tane aldım. Bence gayet fiyatı iyi şu an. Palamut daha da ucuzlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopPalamut
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