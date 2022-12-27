Sinop’taki gemi yangınında ağır yaralanan Mısırlı kurtarılamadı

SİNOP - Sinop açıklarında yangın çıkan, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinden ağır yaralı kurtarılan mürettebattan Mısır uyruklu Mohammed Ramadan Farghaly Kassen (36), Samsun’da tedavi gördüğü hastanede kaybetti.



Bozburun açıklarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alıp, Trabzon Limanı'na gelen, Panama bayraklı ve 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, yangına müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısırlı 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle kontrol altına alınıp, söndürüldü.



KAPTAN KAYIP



Mürettebattan yaralanan 10 kişiden 6'sı, Sinop Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sonrası taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan 4'ü de çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide alevlerden kurtulmak için denize atlayarak kaybolan Mısırlı kaptan Hüsam Sabit'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç polislerinin havadan ve denizden sürdürdüğü aramalarda, kaptandan ize henüz ulaşılamadı.



Yangınla ilgili soruşturma sürerken, onarım ve bakım çalışmaları için kuru yük gemisi de Ordu'nun Ünye Limanı’na çekildi.



Alevler arasından ağır yaralı kurtarılan mürettebattan Mısır uyruklu Mohammed Ramadan Farghaly Kassen, tedaviye alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gemicinin cenazesinin, işlemleri sonrası ülkesine gönderileceği belirtildi.



Öte yandan yangından kurtarılıp, Samsun’daki hastaneye sevk edilen diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.