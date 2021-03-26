'Sırtımdaki Kütüphane' köy köy dolaşıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen bir grup gönüllü, 'Sırtımdaki Kütüphane' isimli proje başlattı. Gönüllüler, proje kapsamında köylerde yaşayan 8 bin 400 öğrenciye ulaştı. Köydeki çocuklara kitaplar hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre, okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla da konser düzenledi. Şırnak'taki 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje, hayırseverlerin de desteğiyle genişletildi. Bugün 8 ilde, 100’den fazla gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor. Projeyle boş zamanlarında kırsala giden gönüllüler ve hayırseverlerin bağışıyla 2 köyde de kütüphane kuruldu.



'PROJE GİTTİKÇE BÜYÜYOR'



Pandemi ve uzaktan eğitim nedeniyle uzun zamandır öğrencilerden uzak kalan gönüllüler, Şırnak’taki vaka sayısı düşüşünden sonra tekrar köylerin yolunu tuttu. Proje kapsamında Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünü ziyaret eden gönüllüler, öğrencilere kitap hediye edip, okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinden sonra ise öğrencilere mini konser verildi.



Proje koordinatörü Mehmet Bilir, bağışçıların desteğiyle projenin geliştiğini ve hedeflerinin 2021 yılı içinde 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Bilir, "'Sırtımdaki Kütüphane' projesi kapsamında, bugün Şırnak’ın Güneyçam köyüne geldik. Çocuklarımızla buluştuk. 2 bin 200 kitabımız geldi. Bağışçılarımızın göndermiş olduğu kitapları, öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Beraber 1 saatliğine de olsa kitap okumanın tadına vardık. Projemiz gittikçe büyüyor. Artık 8 ildeyiz. 'Sırtımdaki Kütüphane' gönüllüleri, Türkiye’nin her yerinde. Tüm destekçilerimize kitap bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



6'ncı sınıf öğrencisi Gülbahar Tunç ise "Kitap okumayı çok seviyoruz. Çok mutlu olduk. Bize kitap hediye ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah her zaman gelirler ve beraber kitap etkinliği yaparız" diye konuştu.