Sivas Belediyesi'nden 58 bin aileye, 580 bin fidan tohumu

SİVAS - Sivas Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları çoğaltmak ve doğaya katkı sağlamak için '58 bin aile, 580 bin tohum ve 1 orman' sloganıyla 'Aile Ormanı' projesi başlattı. Projenin tanıtım toplantısı, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.



Programda ağaç dikmenin önemine değinen Vali Salih Ayhan, "Ecdadımızdan miras kalan bu topraklara sahip çıkıp adeta ilmek ilmek işleyerek çocuklarımıza bırakacağız. Bazı hizmetler çikolata gibidir. Yedikten sonra tadı yavaş yavaş unutulur ama bazıları da vardır ki onların tadı zamanla daha güzel olur. Bunun için ağaçlandırmayla ilgili çalışmalar bu anlamda yapılan en güzel iştir. Her kurumun bir hatıra ormanı olması gibi bir düşüncemiz vardı. Bu şehirde yaşayan her insanın bir dikili ağacı olmalı. 58 bin ailemizle birlikte bu projeyi önemseyerek bu büyük coğrafyayı hep birlikte yeşillendirmeyi umut ediyoruz. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi fidan dikiniz. Bu duygu ve düşüncede olmayı Allah hepimize nasip eylesin" diye konuştu.



Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Proje kapsamında 58 bin ailemize toplam 580 bin tohum dağıtacağız. Saksılarda sevgiyle fideye dönüşen bu tohumları, İşhan mevkisinde 'Aile Ormanı' adını verdiğimiz alanda hep birlikte toprakla buluşturacağız. Toprağa dikilen her ağaç ve her bitkiyi bir sadaka mahiyetinde gören yüce bir medeniyetin mirasçıları olarak doğaya, yeşile ve çevreye yönelik çalışmalarımızı büyük hassasiyet ve titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.