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Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:37
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Sivas'ta 650 aileye kurbanlık desteği

SİVAS - Sivas'ta, valilik ve kaymakamlıklar tarafından tespit edilen 650 ihtiyaç sahibi aileye, küçükbaş kurbanlık dağıtımı yapıldı.

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için harekete geçen Sivas Valiliği, ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla 650 aile tespit etti. Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bulunan depoda ailelere verilmek üzere alınan 650 küçükbaş, araçlara yüklenerek, sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. 

Dağıtım öncesi depoyu ziyaret eden Vali Salih Ayhan, "Biliyorsunuz kurban paylaşmaktır, Allah'a yaklaşmaktır. Dolayısıyla imkanı olanlar olmayanlara, bu duyguyu yaşamaları konusunda yardımcı olunmalı. Biz de bu kapsamda Sivas genelinde yetim, öksüz, engelli ve nüfusu çok fazla olup da şu ana kadar hiç kurban kesememiş 650 aile tespit ettik. Bütün bu çalışmalar, il merkezimizde valiliğimiz, ilçelerde ise kaymakamlıklarımızın koordinesinde yapıldı. Bugün kurbanlıklarımız alındı, inşallah akşama kadar da teslimatları yapılacak. Onlar da bu güzel duyguyu hep birlikte yaşayacaklar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas650 AileKurbanlık Desteği
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