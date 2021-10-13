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Sivas'ta izinli ilk kenevir hasadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2021 Çarşamba 14:44
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Sivas'ta izinli ilk kenevir hasadı

SİVAS - Mayıs ayında kenevir ekilen iller arasına alınan Sivas'ta, il protokolünün de katıldığı ilk hasat yapıldı. Bu yıl 200 dekarda ekim yapıldığını belirten Vali Salih Ayhan "İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az 1000 dekar ekip, daha fazla analiz, AR-GE yapmaya ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız" dedi.

Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki arazide gerçekleştirilen hasat programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, kenevir hasadının Sivas için çok önem arz ettiğini söyledi. 'Üreten çiftçi, gelişen Sivas' vizyonu kapsamında üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, Sivas'ın izinli 20 il arasında yer aldığını hatırlattı.

'EKİM HATTA HASAT TECRÜBEMİZ YOKTU'

Ayhan, şunları söyledi:

"Kenevirin birçok faydası var. Endüstriyel özellikleri olan, katma değeri yüksek bir ürün. İlimizin de toprak yapısına uygun, birçok çeşidinin burada olabileceğini ilk ekimde görmüş olduk. Ekim, bakım hatta hasat tecrübesi yoktu. Çünkü yeni ekim izni alınan bir bitki. Dolayısıyla burada şunu da görmüş olduk ki, hasatla sanayisi de gelişmeye başladı. Yeni makine ve ekipmanlar buna uygun tanzim edilmiş oldu. Bu sene 200 dekarda ekim yapıldı, eksikliklerimizi görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az 1000 dekar ekip, daha fazla analiz, AR-GE yapmaya ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Kenevir ekim alanımız Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne ait, burada AR-GE faaliyetleri de yürütülüyor. Sözleşmeli alım yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu bitki; Sivas topraklarında inşallah uzun süre ekilecek. İlimize büyük bir katma değer sağlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Izinli Ilk Kenevir HasadıSivas
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