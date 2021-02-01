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Sivas'ta kar köydeki evlerin boyuna ulaştı

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kasaplar köyünde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu, evlerin boyuna ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
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Sivas'ta kar köydeki evlerin boyuna ulaştı

SİVAS - İmranlı ilçesinde bulunan ve Sivas ile Erzincan'ı birbirine bağlayan 2 bin 190 rakımdaki Kızıldağ mevkisinde yer alan Kasaplar köyünde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve tipinin etkisiyle bazı binaların önündeki kar birikintileri 3 metreyi aştı. Köyün ulaşıma kapanan yolu Özel İdare ekiplerinin çabasıyla açıldı. Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar yolun açılmasıyla sevindi. 

Köy muhtarı Gülağa Turan, "Evler ve ahırlar tipi ve kar yağışı sonrası karlar altında kaldı. Köy yolumuz açıldı ama hala devam eden bir fırtına var. Kar yağışı çok şiddetli oldu. Hava sıcaklığı da eksi 9 derece civarında" dedi. 

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SivasEvlerin Boyunu AştıKar
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