'Sofi Nurettin', etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynakları, teröristin bugüne kadar terör örgütünün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti. Terörist Sofi Nurettin'in terör örgütü YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin sorumlu yöneticisi olduğu belirtildi. Sofi Nurettin, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten terörist Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İstihbarat raporları doğrultusunda analistler, PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi Sofi Nurettin'in Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine, Sofi Nurettin'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu. Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin'in Irak alanına geçtiğini tespit etti. Ayrıca yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

GARE'DE KARAYILAN İLE FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in; Gare alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

YEREL MUHATAPLAR DOĞRULADI, TESLİM OLAN TERÖRİSTLER ANLATTI

Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği, MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT'in Irak'taki yerel ağı ayrıca Sofi Nurettin'in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin'in öldürülmesinin örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler. Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu; Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti. 2009 yılında halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Karayılan'ın akıl hocası Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu.

13 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLMESİ EMRİNİ VERMİŞ

Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. Ayrıca, Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed, TSK tarafından Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşın şehit edilmesi emrini verdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİST

Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

ÖRGÜTÜN ASKERİ KANADINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİST

Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor. Ayrıca güvenlik kaynakları; Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed’in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs 2021'de MİT ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Sofi Nurettin kod adlı teröristin Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını yakın takibe alan MİT, sahadan gelen bilgilerin analiz edilmesi sonucu Irak'ta olduğunu belirledi. Terörist Halef el Muhammed'in Irak'ta olduğunun terör örgütü tarafından da gizlendiği ortaya çıktı.

GARA'DAKİ 13 ŞEHİDİN DE SORUMLUSU

Terörist Sofi Nurettin'in terör örgütü YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin sorumlu yöneticisi olduğu belirtildi. Sofi Nurettin, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Teröristin örgütün Suriye genel sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yönettiği belirtildi. Terör örgütüne ağır zayiat verdirilen bu harekâtlardan sonra terörist Sofi Nurettin'in bir süre göz önünde olmadığı belirlendi. Terörist Sofi Nurettin'in bu süre içinde Suriye'den ayrıldığı değerlendirildi.



IRAK'TA OLDUĞU GİZLİ TUTULUYORDU

Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin'in Irak alanına geçtiğini tespit etti.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

Bunun üzerine, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in; Gara alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

YEREL MUHATAPLAR DA DOĞRULADI

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği, MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. Sofi Nurettin'in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğu bildirildi. Terörist Sofi Nurettin'in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için gizli tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

YPG PKK BAĞLANTISINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini de yürüten terörist Sofi Nurettin'in bu bölgede etkisiz hale getirilmesinin PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.



TÜRKİYE'YE YÖNELİK TÜM SALDIRILARIN EMRİNİ VEREN ÜST DÜZEY TERÖRİST

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.