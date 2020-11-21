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Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklama
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Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklama

İçişleri Bakanlığı: Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının  bu akşam saat 20.00’de başladığı yönünde haberler mevcuttur.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:15
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Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklama

İçişleri Bakanlığı, basında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması haberlerine yönelik, "Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır" açıklamasında bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokakYasakPandemiKoronavirüs
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