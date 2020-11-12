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Sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekarelik barınak

Kış şartlarının çetin olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekare alan üzerinde hayvan barınağı inşa ediliyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, barınağın yapıldığı köyde incelemelerde bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 11:25
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Sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekarelik barınak

HAKKARİ - Yüksekova Belediyesi'nce zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçedeki sokak hayvanları için barınak yapılıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş ile hayvan barınağı inşaatının sürdüğü Suüstü köyünde incelemelerde bulundu.

750 HAYVAN KAPASİTELİ OLACAK

Kaymakam Doğramacı'dan bilgi alan Vali Akbıyık, yapımı devam eden hayvan barınağının, bölgenin örnek projelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle hayvanlarımızın korunması, yaşatılması ve daha sağlıklı ortamlarda bulunması açısından çok önemli bir hizmet. Daha gelişmiş ve güzel bir Yüksekova için çalışmalar devam ediyor. İlçeye yaptığı güzel hizmetlerinden dolayı kaymakamımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada sokak hayvanları için de barınak yapılıyor. Etrafında sosyal tesisin de olacağı barınakta her türlü veterinerlik hizmeti de verilecek. 7 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan barınak, 750 sokak hayvanına hizmet edebilecek bir kapasiteye sahip olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaSokak HayvanlarıBarınakKış şartları
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