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Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi anılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren işçilerin mezarlarına karanfil bırakan yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Soma'da, 13 Mayıs 2014'te, vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma etkinlikleri düzenleniyor. Saat 10.00'da, Soma'daki Maden Şehitliği ve Anıtı'na gelen Maden-İş sendikası üyeleri, mezarlara karanfil bırakıp dua etti. Sendika üyelerinin yanı sıra ölen madencilerin yakınları da sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa geldi, Kur'an-ı Kerim okudu.

'UMUDUMUZ VAR'

Oğlu Uğur Çolak'ı olayda kaybeden İsmail Çolak, 8 yılın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Acılarımız ilk günkü gibi devam ediyor. Çünkü bizim verdiğimiz adalet mücadelesi, çocuklarımızla birlikte göçük altında kaldı. Biz çocuklarımızın ölümüyle alakalı davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Mahkemelere güvenimiz kalmadı ama umudumuz var. Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamının sorumlularının hiçbirinin tutuklu olmadığı bir süreç yaşıyoruz ama bizi savunan avukatlar tutuklandı. Avukatlarımıza da selam gönderiyoruz" dedi.

'İÇİM YANIYOR'

Faciada oğlu İbrahim Duman'ı kaybeden Zehel Duman da şunları söyledi:

"Ne hissedeyim, her zamanki gibi burukluk hissediyorum. Adalet yok, katiller dışarıya çıktı. Bizi savunan avukatlar içeri girdi, bu adalet mi? 301 kişi vefat etti. Tutuklu var mı? Yok. Senelerce mücadele verdik ama sözümüzü duyan olmadı. Anneyim, içim yanıyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Soma301 MadenciManisaMaden Faciası
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