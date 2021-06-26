Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
TÜBİTAK personel alıyor
TÜBİTAK personel alıyor
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...

Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:38
0 Okunma
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti

ANTALYA - Antalya'da pazar günü son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sahiller tatilcilerle doldu.

Turizm kenti Antalya'nın Konyaaltı Sahili, pazar günü son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kalabalık görüntüsüyle dikkati çekiyor. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceleri gördüğü kentte poyraz etkili oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerle birlikte kentte yaşayan vatandaşlar sahile gelerek güzel havanın keyfini çıkardı. Kimi denizde yüzdü kimi ise güneşlendi.

Her hafta sonu mutlaka denize geldiklerini belirten Didem Türkmenoğlu, "Antalya'da yaşadığımız için çok şanslıyız. Her hafta sonu mutlaka denize geliriz. Güzel havanın keyfini çıkarırız. Sahili de ilk defa bu kadar kalabalık gördüm" dedi.

Aydın Türkmenoğlu ise ailecek sabah erken saatlerde geldiklerini ve öğle sıcağında sahilde duramayacaklarını söyledi. Denize giren Ege Türkmenoğlu da, “Denizi ve sahili çok seviyorum. Hava sıcak ama olsun. Deniz biraz soğuk geldi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Son Kısıtlama öncesiTatilcilerSahil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi
Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"
"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans