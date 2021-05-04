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Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır

Muğla'da, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak 2 yangın söndürme helikopteri, Marmaris ve Milas'a konuşlandırıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2021 Salı 14:39
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Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır

MUĞLA - Orman yangınları açısından 1'inci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da, havaların ısınmasıyla orman yangını riski de arttı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin 2'si, kullanıma hazır olarak bölgeye getirildi. Yangın söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta konuşlu olarak kullanılacak.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlandırılan, Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı; 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor. Milas Denizcik Depo'da konuşlu, Rus yapımı Kamov Ka-32 tipi helikopterin mürettebatı da 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve 1 personelden oluşuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek, "Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan anlaşma kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden 2'si, bölgemize gelerek 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 3 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Söndürme HelikopterleriMarmaris Ve Milas
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