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Sosyal medyada 'Işık' polemiği

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin karar sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'ışık' polemiği yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:17
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Sosyal medyada 'Işık' polemiği

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu.

ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE'YE ACILAR YAŞATMIŞ MÜDAHALELERİN SLOGANININ AYM ÜYESİNİN KULLANMASI UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir" dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYMışıkTwitter
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