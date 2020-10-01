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Suriye'de 9 ayda 110 milyon ekmek dağıtıldı

Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 110 milyon adet ekmek dağıtıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2020 Perşembe 13:18
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Suriye'de 9 ayda 110 milyon ekmek dağıtıldı

SURİYE - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından iç savaşın sürdüğü Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 9 ayda 110 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

İHH, Reyhanlı, Kilis ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğu fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Suriye'de ekmeğin hayat kadar önemli olduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen unlarla üretim yapıldığının belirterek, “Suriye'de 8 milyonu aşkın insan açlık sınırında yaşam sürüyor. Savaşın mağdur ettiği insanlar en temel besin kaynaklarından ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Günlük ortalama tüm İHH fırınlarında üretilen 500 bin adet Suriye ekmeğini, haftanın 6 günü kamplarda ve merkezi yerleşimlerdeki ailelere gönderiyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 110 milyon adet ekmek üreterek, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde dağıttık" dedi.

İç savaşın başından bu yana ekmek üretiminin devam ettiğini belirten Tosun, "Bölgede yaşayan savaş mağduru ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Ücretsiz bir şekilde dağıttığımız ekmekler bölge halkının damak tadına uygun ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketleniyor. İHH olarak, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışması yürütüyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHHSuriye9 Ayda 110 Milyon EkmekIhtiyaç Sahipleri
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