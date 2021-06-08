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Tamer’den Yeni Tekli: Tükendim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Haziran 2021 Salı 00:00
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Tamer’den Yeni Tekli: Tükendim

Haber: Sedat Sarıkaya

Tamer'in 'Tükendim' isimli tekli çalışması Avrupa Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda ve vildeo klibiyle MüzikPlay YouTube kanalında yerini aldı.

Söz ve müziği Tamer imzalı şarkının Süpervizörlüğünü Ragga Oktay üstlendi. Düzenlemesi ve mix mastering çalışmaları Mert Ali İçelli tarafından yapılan şarkının kayıtları Quartz Stüdyo’da gerçekleşti. Şarkının Almanya’da 3 gün süren çekimlerde video klibin yönetmen koltuğuna Murat Kartal / Recvision oturdu. Orta tempolu pop türündeki şarkı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Son Güncelleme: 08.06.2021 15:15
Anahtar Kelimeler:
Tamerden Yeni Tekli: Tükendim
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