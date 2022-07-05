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Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular

05 Temmuz 2022 Salı 12:56
Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Roma döneminde yapılan su kemerine 30 kovan dizen arıcılar, yapıya hasar verdi. Tarihi yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü.

İzmit'in Üçtepeler mevkisine, milattan sonra 2'nci yüzyılda, Roma İmparatoru Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius'un yaptırdığı su kemeri, Bizans ve Osmanlı döneminde de kullanıldı. Zamana ve mevsimsel şartlara bağlı bir bölümü yıkılan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki su kemerinin üst kısmına arıcılar, 30 kovan dizdi. Kovanların yerleştirilmesi sırasında tarihi yapının tahrip edildiği fark edildi. Yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü. Hem altına hem de üzerine konulan tarihi taşlar ile kovanların sağlamlaştırıldığı gözlendi. Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Su KemeriBal KovanıTahrip
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